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中職／去年U18首位投手登一軍 猿19歲王奕翔「我的個性不喜歡輸」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊19歲投手王奕翔搶入開季一軍。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊19歲投手王奕翔搶入開季一軍。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊19歲新秀投手王奕翔，去年季中選秀第5輪被猿隊挑中，今年迎接生涯第一個職棒球季，如願搶進開季一軍名單中，也是去年U18世界盃國手中首位登一軍的投手，王奕翔有強烈野心，「我的個性不喜歡輸。」

王奕翔去年才從西苑高中畢業，儘管加入猿隊後，在二軍也還未登板，但他進入職棒後的目標就鎖定今年開季一軍出發。他在2月赴石垣島的亞洲門戶交流賽時展現大將之風，今年春訓熱身賽也投出好表現，替自己爭取到開季一軍的機會。

高中畢業隔年就有機會從一軍開季，王奕翔透露，自己去年季後有透過訓練師協助，強化身體素質，也做了許多加強，「給自己很強烈的想法跟目標，希望可以讓自己穩定一點，從熱身賽慢慢做起。」

他也認為，自己在技術上一定還有很大的成長空間，但從高中銜接到職棒，做最大的調整還是心態，「學長有跟我說，要我不要那麼緊張，放開一點去表現，用平常心去面對，我還年輕就有這樣的機會，要想辦法表現自己。」

去年U18世界盃國手共有7人在選秀獲青睞，包括捕手張育豪（富邦悍將）、投手鍾亦恩（樂天桃猿）、外野手蔡琞傑（中信兄弟）都是首輪獲指名，其中蔡琞傑去年季末率先在一軍出賽2場。

王奕翔在選秀第5輪被挑中，但也成為去年U18國手中首位有機會在一軍登板的投手，也是唯一進入今年開季一軍名單的新秀。王奕翔表示：「去年的輪次雖然算是滿意，但我覺得還可以更前面。」

「我的個性不喜歡輸。」王奕翔直言，在去年選秀結果出爐後，自己就燃起鬥志，「順位比我前面的還有很多人，代表我沒有比他們好，我只想要把前面的人拚過去！」

雖然目前起步已先達成初步目標，但他說：「球季是看長久的，這只是剛開始，後面還要做很多努力。」而他最快今晚就有機會在台北大巨蛋迎接生涯初登板。

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