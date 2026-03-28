中職／永康火車站成獅隊特色主題車站 提供亞太球場接駁
2026年統一 7-ELEVEN獅主場前進亞太成棒主球場，全年度規劃48 場主場賽事，本周日中職亞太成棒主球場首戰，吸引超過2.1萬位球迷進場，獅隊也在永康火車站安排接駁專車服務球迷。
永康火車站為前往亞太棒球場的重要樞紐，是距離亞太成棒主球場最近大眾交通據點，往返約15分鐘車程，獅隊在平日、假日都均有安排永康火車站到和順轉運站的棒球接駁專車。
今年獅隊與台鐵攜手合作，將永康火車站改裝再出發，打造棒球特色主題車站，月台結合統一獅選手形象設計，讓民眾一踏上永康火車站月台感受滿滿棒球熱情，球隊也與台鐵達成合作共識，未來將結合不同行銷主題規劃，讓永康火車站乘載棒球迷滿滿的回憶。
3月29日中職統一獅亞太首戰，當天台鐵公司也特別準備深受民眾喜愛的台鐵排骨便當、 於WBC經典賽期間開發的「全壘打特色便當」及各式商品，限量販售，獅隊也特別準備小 禮物贈送活動當日現場購買台鐵便當的球迷們。
今年球季球隊還特別推出獅子軍點將錄印章搜集冊，在永康火車站設置專屬紀念戳章，歡迎喜歡收藏各種不同紀念章球迷們，把握千載難逢機會，一起來永康火車站走一趟。
【2026年統一獅亞太主場賽事 交通接駁資訊】
永康火車站 -> 和順轉運站（步行5分抵達球場）
平日：16:25、16:35、16:45、17:55、18:00、18:05、19:15、19:20、19:25
假日：13:00、13:30、14:00、14:30、15:00、15:30
回程時間：比賽結束／賽後活動結束 20 分鐘後發車，車滿後即出發
上車地點：和順轉運站第2或第3月台
備註：
1、本路線平日沿途停靠「永康轉運站」，抵達時間約永康火車站出發後10~15分鐘實際抵達時間依路況調整。
2、永康轉運站抵達時若滿車，考量行車安全，請搭乘下一班班次或轉乘臺南市公車5路、904路及905路。
3、假日無停靠永康轉運站，假日永康轉運站>>>和順轉運站，另外開設專車。
4、搭乘棒球接駁車，需持當日賽事預售票才可搭乘，上車時查驗。
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