U18東岸聯盟／31日開打共18隊爭冠 台東體中總教練：備戰選拔賽

東岸聯盟U18棒球錦標賽31日開打、共18隊爭冠，地主台東體中分3隊，總教練陳峰岳表示，東岸聯盟給球員更多表現機會，球隊換血期良性競爭，盼累積經驗，備戰接下來的選拔賽。

東岸聯盟棒球錦標賽從首屆6隊參賽逐步擴增，今年邁入第10屆、維持18隊規模，是各隊在高中木棒聯賽過後至接下來國內青棒選拔賽王貞治盃、玉山盃間，球員調整狀況、尋找最佳隊型的最好舞台。

東岸聯盟賽事開辦的出發點，是有鑒於東部是台灣棒球員人才庫，但大部分大型青棒賽事都辦在西部，球隊外出參賽交通、住宿等經費受限，希望邀請西部球隊到台東比賽，讓更多球員透過高強度賽事有磨練、累積經驗的機會和舞台。

地主台東體中總教練陳峰岳表示，東岸聯盟開辦邁入第10年，對東體學生幫助很大，給球員更多經驗，球隊面臨換血期，透過比賽良性競爭，也會透過比賽分隊，觀察王貞治盃、玉山盃青棒選拔賽的可用之兵。

台東體中分3隊參賽，分別為台東體中白隊、台東體中紅隊、台東縣聯隊，台東體中白隊主要是有機會銜接玉山盃賽事的戰力，超齡無法打玉山盃的高三球員及其餘潛力球員則分散放在台東體中紅隊、台東縣聯隊，但也會在3隊中都安排經驗較好的學長，希望帶領隊友，目標至少2隊能打入4強。

台東體中在2月底落幕的高中木棒聯賽8強止步，陳峰岳表示，關鍵時刻得點圈打擊沒辦法發揮，守備經驗也需要再磨練，希望透過東岸聯盟賽事讓球員再提升。

東岸聯盟賽事每年也吸引國內外球探聚集台東，陳峰岳點名，球隊中包括黃靖哲、林宗賓、林顗勳、曾睿豪、汪昆峰、許庭愷等人，都是目前知道有意挑戰職棒的球員，也希望高三球員在畢業前夕多把握舞台表現，吸引球探目光。