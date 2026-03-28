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中職／執教兄弟壓力大…身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

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中職／執教兄弟壓力大到身體變差！林威助：三連敗就會被喊下台

聯合新聞網／ 綜合報導
中信兄弟時期的林威助。 聯合報系資料照
中信兄弟時期的林威助。 聯合報系資料照

富邦悍將執行副領隊林威助最近接受日媒《Full-Count》專訪，談到擔任人氣球隊中信兄弟總教練的壓力，「只要三連敗就會被喊下台。」

林威助2003年至2013年效力阪神虎隊，2014年回台加入兄弟，退休後曾擔任二軍總教練，2021年升任一軍總教練，帶隊二連霸。

日媒報導指出，中信兄弟是台灣最具人氣球隊，從前身「兄弟象」時期就擁有死忠球迷，關注度極高，對總教練要求相當嚴格，林威助回憶：「我曾有一段時間身體狀況變差。」

「只要三連敗，就會被喊該下台了。戰績好的時候當然沒問題，但只要稍微不好就會被批評。如果沒有足夠的心理素質，很難撐下去。球季中因為比賽不斷，精神一直緊繃，反而還好，但一到休賽季稍微放鬆時，就會覺得身體不太對勁。」

林威助坦言，「連敗時最難熬，甚至贏之前都睡不好。」連勝時也不能因此鬆懈，「球隊狀況好的時候，比起放心，應該說稍微輕鬆一點。連勝被終止時，會覺得很可惜，同時一定會檢討，會持續和教練團討論，怎麼讓球隊變更好。」

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