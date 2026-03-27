日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

火腿隊今天客場出賽，在福岡巨蛋對上軟銀隊，由經典賽日本隊國手伊藤大海先發，面對前火腿王牌、去年轉戰軟銀隊的上澤直之。兩大王牌對決，比賽卻形成砲聲隆隆的打擊戰，雙方打線前7局各轟出3發全壘打，戰成5：5平手。

8局下古林睿煬登板，面對軟銀首名打者野村勇就被敲安打，之後發生暴投送跑者上二壘，三振栗原陵矢後，再被海野隆司揮出安打形成一、三壘有人，之後讓牧原大成敲高飛犧牲打，軟銀攻下超前分，接著古林又對周東佑京、近藤健介連投2次保送，留下滿壘局面退場。

火腿隊換上島本浩也接替古林睿煬，讓柳町達擊出投手前滾地球抓下第3個出局數，化解古林睿煬留下的滿壘危機。

此戰古林睿煬投0.2局用24球，最快球速達156公里，面對6名打者被擊出2支安打，投出2次四壞球保送，有1次三振，失1分。9局上火腿隊打線沒能追回失分，最終以1分差吞敗，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬去年加盟火腿隊首季，出賽7場有5場是先發，包括投出一場98球無四死球完投勝，拿下2勝2敗，防禦率3.62。然而他在今年經典賽後被通知將轉任後援，開季前最後一場熱身賽球速飆到160公里寫生涯新高，但今年首場後援出賽就失分。