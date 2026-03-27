快訊

又跳水 台積電期失守1800元、台指期夜盤失守33K

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日天涼「滋補晚餐」菜色曝光

伊朗封鎖荷莫茲海峽 分析師：最大贏家是「這國」沒花錢就收大禮

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／古林睿煬平手登板丟分 本季首戰後援0.2局吞敗

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
火腿隊投手古林睿煬。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
火腿隊投手古林睿煬。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

日職一軍新球季今天開打，進入開季一軍名單的3名台灣選手中，僅火腿隊投手古林睿煬有出賽，面對軟銀隊在8局下雙方平手時登板，讓對手敲回超前分，投不完1局退場，最終火腿隊以5：6輸球，古林睿煬本季首場出賽就吞敗。

火腿隊今天客場出賽，在福岡巨蛋對上軟銀隊，由經典賽日本隊國手伊藤大海先發，面對前火腿王牌、去年轉戰軟銀隊的上澤直之。兩大王牌對決，比賽卻形成砲聲隆隆的打擊戰，雙方打線前7局各轟出3發全壘打，戰成5：5平手。

8局下古林睿煬登板，面對軟銀首名打者野村勇就被敲安打，之後發生暴投送跑者上二壘，三振栗原陵矢後，再被海野隆司揮出安打形成一、三壘有人，之後讓牧原大成敲高飛犧牲打，軟銀攻下超前分，接著古林又對周東佑京、近藤健介連投2次保送，留下滿壘局面退場。

火腿隊換上島本浩也接替古林睿煬，讓柳町達擊出投手前滾地球抓下第3個出局數，化解古林睿煬留下的滿壘危機。

此戰古林睿煬投0.2局用24球，最快球速達156公里，面對6名打者被擊出2支安打，投出2次四壞球保送，有1次三振，失1分。9局上火腿隊打線沒能追回失分，最終以1分差吞敗，古林睿煬承擔敗投。

古林睿煬去年加盟火腿隊首季，出賽7場有5場是先發，包括投出一場98球無四死球完投勝，拿下2勝2敗，防禦率3.62。然而他在今年經典賽後被通知將轉任後援，開季前最後一場熱身賽球速飆到160公里寫生涯新高，但今年首場後援出賽就失分。

古林睿煬

延伸閱讀

日職／連3戰無失分！張峻瑋軟銀二軍中繼飆速153公里

中職／獅隊首輪新秀單局4保送 二軍首戰不敵台鋼雄鷹

日職／開季前最後調整 徐若熙二軍先發5局失1分

MLB／洋基開幕戰7：0完封巨人 賈吉吞4K唯一無安打

相關新聞

中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

中職／唯一28人、3洋將全數亮牌是悍將 6隊開季名單一次看

中華職棒將在明天開打，聯盟今天公布六隊開季球員名單，樂天桃猿隊、富邦悍將隊繳交滿編的28人，悍將更是開季3位洋將直接亮牌，將由兩位洋投魔力藍、威戈神搭配洋砲邦力多，以2投1野為開季洋將配置。

中職／猿象開幕戰先發揭曉 威能帝對決羅戈

中華職棒新球季開幕戰將在28日於台北大巨蛋開打，由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手亮牌，雙方王牌正面對決，猿隊推出威能帝先發，對上中信兄弟羅戈。

中職／小猿頂替傷兵扛重任 何品室融開路、賴胤豪關門

樂天桃猿隊去年拿下中職總冠軍，繼2020年後再次迎接主場開幕戰，明天將在台北大巨蛋對決中信兄弟隊，今年開季一軍陣容因多位主力球員缺陣，因此帶上不少年輕新秀，20歲外野手何品室融有望扛起先發第1棒。

中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

中職／被曾總看出強烈企圖心 20歲何品室融開季一軍出發

樂天桃猿隊20歲外野手何品室融今年在官辦熱身賽打出搶眼表現，卡位開季一軍外野一席，也被設定是球隊開路先鋒的人選，總教練曾豪駒稱讚他想拚一軍的企圖心很強烈，對此何品室融笑說，「被他發現了。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。