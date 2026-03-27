棒球／亞洲盃5人制棒球賽 台灣首戰勝沙烏地阿拉伯

2026年亞洲盃公開組5人制棒球賽開打，台灣隊今天首戰與沙烏地阿拉伯交手，以39比0、14比1搶下首勝，明天將與越南交手。

2026年第3屆亞洲盃公開組5人制棒球賽在香港舉行，台灣是2022年首屆冠軍，上屆2024年拿下亞軍，此次由總教練馮韋國領軍，力拚重返榮耀。

台灣隊與越南、沙烏地阿拉伯同組，表定首戰對手是越南，後來調整賽事，今天先與越南和沙烏地阿拉伯比賽的敗隊交手，沙烏地阿拉伯首戰以9比18、1比15吞敗。

台灣隊與沙烏地阿拉伯的比賽，首盤就大爆發，台灣隊1局上攻下2分，2局上攻勢不斷攻下21分，3局上再拿下16分，以39比0、3局搶勝。

第2盤台灣隊也是局局得分，1局上拿下3分，2局上攻下6分，3局上拿下3分，4局再拿2分，僅在3局下失掉1分，以14比1拿下。台灣隊明天將與越南交手。