邱賢閤滿貫砲兼後援好投 謝國城少棒台東紅葉搶勝

台東紅葉邱賢閤生涯首轟就是滿貫砲，今天謝國城盃少棒4強開轟，後援登板投1局失掉1分責失分，助隊晉級冠軍戰；邱賢閤可投可打，但他想專注打擊，偶像是索托。

115年謝國城盃少棒賽台東紅葉今天4強與桃園中平交手，台東紅葉邱賢閤首局敲出滿貫砲，被總教練方穎豐點名是關鍵；邱賢閤比賽後半段後援登板，投1局失1分，率隊以13比3、4局搶勝。

邱賢閤生涯首轟就是在全國賽敲出滿貫砲，他表示擊到球的當下不知道會不會是全壘打，保持平常心，面對桃園中平的投手，之前曾對戰過，想法就是高起來的球一定要打，知道投手喜歡投邊邊角角的球。

台東紅葉總教練方穎豐表示，桃園中平的投手不錯，這個學年兩隊還沒有對戰過，但賽前有大概了解一下，抓到桃園中平的投手習性，猜到桃園中平會派出左投先發，屬於陰柔型的投手，變化球多，有提醒球員避免追打引誘球。

邱賢閤可投可打，先前原本是正投，經過教練團協助，改變出手位置，目前出手點介於4分之3到側投之間；邱賢閤表示，調整出手位置之後，控球比較準、球的尾勁也有投出來。

被問起是否想要維持投打二刀發展，邱賢閤表示想要專心打擊，對於打擊很有自信，偶像是索托（JuanSoto），欣賞索托的動作很漂亮，很想要模仿他。