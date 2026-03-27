中職／20歲許庭綸首次一軍開季 平野叮嚀年輕人「不要耍帥」

中信兄弟隊今年開季外野出現傷兵，岳政華因傷趕不上開季，20歲外野手許庭綸在熱身賽繳出好表現，成功搶進開季一軍陣容中，但總覺練平野惠一不忘提點這些年輕人「不要耍帥」，好好散出年輕人的氣勢。

許庭綸為兄弟在2024年選秀的第一指名，去年11月參與冬盟期間，在浴室滑倒造成左手掌輕微骨裂，休了約2個月後，今年二月上旬開始恢復正常訓練，過年前就已恢復打擊練習，在官辦熱身賽前就把自己準備好，順利趕上開季，他笑說，「因為我有很認真復健。」

今年許庭綸在官辦熱身賽出賽10場，31打數敲出10支安打，打擊率3成23，拚進開季名單中。平野惠一表示，他去年一整年的表現有成長，去年雖然休賽季歷經手傷，但很快調整回來，「開幕戰很想啟用他。」

去年許庭綸在一軍出賽44場，敲出15支安打，有1轟，還有2次盜壘成功，打擊率1成97。今年如願從一軍開季，他也感謝教練團給的機會，「狀況有準備好了，調整得不錯，也希望把好的狀況帶到例行賽。」

許庭綸期許能從開季就卡住這個位置，目標長駐一軍，「希望能發揮出我能力的價值，在關鍵時刻打出安打，沒有想說要打幾成（打擊率），能夠幫助到球隊就好了。」

平野惠一透露，開季會啟用年輕選手，雖然他們會有很多失敗、失誤的時候，但還是希望他們能夠果斷地去拚戰，他同時叮嚀這些年輕人「不要耍帥」，「不要裝作什麼都做得到，但呈現出來就不是該有的樣子，與其拿出成績，不如好好散發出年輕人的氣勢。」