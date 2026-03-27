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中職／兄弟5+1年大約綁定岳東華 宋晟睿加薪10萬、4人減薪

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
岳東華以5年保障約外加1年有條件生效之選擇權、合約總值最高6300萬元，和中信兄弟達成共識。聯合報系資料照
岳東華以5年保障約外加1年有條件生效之選擇權、合約總值最高6300萬元，和中信兄弟達成共識。聯合報系資料照

開幕戰前一天，中信兄弟隊今天公布2026年球季球員調薪結果，本季全隊薪資調整幅度約8.5%，球團指出，薪資結構的調整旨在肯定優秀選手的貢獻，並激勵全員保持競爭心。

兄弟的內野核心岳東華，被球團視為長期建隊基石，去年賽季後就積極與他展開續約協商，最終雙方以5年保障約外加1年有條件生效之選擇權、合約總值最高6300萬元達成共識，岳東華今年月薪由48萬元調升至60萬元。

宋晟睿去年在一軍120場全勤出賽，攻守兩端皆繳出亮眼成績單，奪下「年度最佳十人外野手獎」，更入選2026年WBC中華隊，今年月薪由16萬元大幅躍升至26萬元，調幅高達62.5%為全隊之冠。

中信兄弟近年最倚重的兩名本土先發鄭浩均、魏碩成，也雙雙獲得加薪。鄭浩均今年月薪由35萬元調升至42萬元，調幅20%；魏碩成則是由月薪19萬元調升至26萬元，調幅36.8%。

兼具領導能力的王威晨與李振昌，兩位在去年與球團簽訂複數年合約，王威晨今年月薪84萬元，李振昌則是月薪70萬元，球團期盼兩位前輩持續發揮正面影響力，帶領學弟們衝擊總冠軍。

其他執行複數年約的球員，包含呂彥青月薪由62萬元調升至70萬元，調幅12.9%；許基宏月薪由64萬元調升至76萬元，調幅18.8%；江坤宇月薪由66萬元調升至78萬元，調幅18.1%；詹子賢月薪則是80萬元。

其他調薪部分，盧孟揚月薪由7.5萬元調升至10.5萬元，調幅40%；陳琥月薪由19萬元調升至23萬元，調幅21%；王政順月薪20萬元調升至24萬元，調幅20%；岳政華月薪由42萬元調升至48萬元，調幅14.3%；黃恩賜月薪由22萬元調升至27萬元，調幅22.7%；高宇杰月薪由38萬元調升至46萬元，調幅21%。

林暉盛月薪由25萬元調升至28萬元，調幅12%；江忠城月薪由10萬元調升至15萬元，調幅50%；林志綱月薪由10萬元調升至12萬元，調幅20%；黃韋盛今年月薪則是18萬元。

中信兄弟球團對於表現優異選手給予加薪肯定，而表現差強人意的選手則小幅降薪。投手鄭凱文月薪63萬元調降至55萬元、余謙月薪14萬元調降至13萬元；野手張志豪月薪62萬元調降至45萬元、蘇緯達月薪16萬元調降至15萬元。

許基宏 鄭浩均 呂彥青

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