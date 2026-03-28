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謝國城盃少棒／雙胞胎同場開轟 台東紅葉晉冠軍戰

中央社／ 記者謝靜雯台北27日電

謝國城盃少棒賽4強台東紅葉單場3轟，雙胞胎兄弟胡品浩、胡品瀚首度同場開轟，終場以13比3擊敗桃園中平、晉冠軍戰。胡品浩本想踢足球，被弟弟說服一同打棒球，兩兄弟會互相鼓勵。

115年謝國城盃少棒賽4強台東紅葉與桃園中平交手，台東紅葉開賽就打下大局，靠著接連安打、四死球保送、邱賢閤滿貫砲，單局攻下6分。

台東紅葉2局下胡品瀚敲出陽春砲，再帶起球隊4分攻勢，3局下再拿2分，4局下胡品浩陽春砲、一棒結束比賽，幫助球隊提前收下勝利。

台東紅葉本次比賽全壘打產量多，但總教練方穎豐表示，球隊訓練不以全壘打為目標，而是有完整的訓練，重視下盤和加速度，結果自然會產生。

雙胞胎兄弟胡品浩、胡品瀚首度同場開轟，方穎豐笑說，兩兄弟剛到球隊時感覺是「外星人」，感謝老師、教練的幫忙，幫助球員提升專注和穩定度。

被問起為什麼開始打棒球，胡品瀚笑說，爸爸媽媽有詢問，本來是他先想要打棒球，哥哥胡品浩想要踢足球，後來被說服一同到紅葉打棒球。胡品瀚今天敲出國小階段第3轟，胡品浩則是累積2轟。

胡品瀚一開始打球就喜歡蹲捕，後來因傷移往外野，近期因為球隊主戰捕手受傷，1月才又回到捕手位置；方穎豐稱讚有天分，就差在細節和經驗。胡品瀚的偶像是捕手林家正，欣賞他接球穩定、會思考怎麼幫助球隊。

胡品浩一開始也是練捕手，因為受傷，後來移往內野。他認為，弟弟的打擊比較好，自評屬於上壘率高的球員，欣賞中信兄弟游擊手江坤宇，積極接球、傳球穩定。

台東 林家正

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