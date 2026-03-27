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中職／被曾總看出強烈企圖心 20歲何品室融開季一軍出發

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊新秀何品室融。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊新秀何品室融。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊20歲外野手何品室融今年在官辦熱身賽打出搶眼表現，卡位開季一軍外野一席，也被設定是球隊開路先鋒的人選，總教練曾豪駒稱讚他想拚一軍的企圖心很強烈，對此何品室融笑說，「被他發現了。」

何品室融在2024年選秀第二輪獲猿隊指名，直到去年10月才首度被拉上一軍，出賽2場敲1安，接著就被帶進季後賽，且有關鍵貢獻。今年他從2月赴石垣島參與亞洲門戶交流賽就有好表現，官辦熱身賽更繳出6成打擊率，搶入開季一軍名單中。

生涯首度從一軍開季，何品室融坦言，這是自己還沒想過的事，「看自己去年的表現，說要開季一軍，其實沒有這樣想過，因為外野的學長都很厲害，要再擠一個進來滿困難的。」而因今年陳晨威參與經典賽，加上林立因傷休養，讓他在季前獲得更多機會。

「剛好有多一點的出賽次數，有把握這樣的機會。」何品室融坦言，其實能走到這並不容易，但很開心能在一軍開季，「希望可以繼續把握機會，看能不能在一軍待久一點。」

看在曾豪駒眼中，何品室融有非常明確的目標，「他進來就很想要展現他自己，很想站在一軍跟學長、跟對手去競爭，這方面的企圖心滿高。」曾豪駒同時提到，何品室融有帶著去年的經驗，在休賽季持續增強自己，「目前看起來，有展現出他在努力的過程。」

雖讓教頭感受到自己的企圖心，何品室融透露，其實目前還不是對自己很有自信，心態的轉換是他在休賽季調整的課題之一，「就是把想法變成，我可以把什麼事情做好，我能做好什麼事情就把它做好，不要去想我要打多好。」

新球季首戰不僅從一軍出發，還有望直接扛起先發第1棒，何品室融說：「就用熱身賽的感覺下去打，畢竟是第一場正式比賽，沒給自己太多課題，就順順來，別想太多。」

經典賽 曾豪駒 陳晨威

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