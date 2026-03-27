中職／小猿頂替傷兵扛重任 何品室融開路、賴胤豪關門

樂天桃猿隊去年拿下中職總冠軍，繼2020年後再次迎接主場開幕戰，明天將在台北大巨蛋對決中信兄弟隊，今年開季一軍陣容因多位主力球員缺陣，因此帶上不少年輕新秀，20歲外野手何品室融有望扛起先發第1棒。

猿隊迎接新球季，但多位主力球員因傷還未能趕上開季，指標性強打林立仍在養傷，歸期還未明朗，總教練曾豪駒表示：「他還需要一點時間，等傷完全復原後再出賽。」隊長梁家榮也因膝傷未參與官辦熱身賽。

猿隊開季的內野陣容，列入去年季中選秀第2輪挑中的許賀捷，他在去年加入職棒後就已在一軍出賽7場，18打數敲1安，並且被帶進季後賽。馬傑森今年初退伍，在官辦熱身賽最後一場才出賽，最後一刻趕上開季一軍列車。

外野手何品室融也首度進入開季一軍名單中，並且有望直接扛起開路先鋒的角色，曾豪駒指出，目前的安排預計會延續官辦熱身賽，在林立尚未歸隊之前，陳晨威預計會繼續安排在第3棒。

前年選秀首輪指名的20歲強打新秀張趙紘，今年也從一軍出發，曾豪駒表示，目前他會先守外野，「現在要仰賴的是他的打擊，看他與投手的對戰能否適應。」曾豪駒也提到，張趙紘剛進職棒時先練內野，但傳球有出現一些問題，和他聊完之後，先讓他從外野找出投球方式，之後如果ok再考量是否回到內野。

至於投手方面，牛棚大將朱俊祥先前小腿拉傷，有機會在4月歸隊；呂詠臻同樣因傷休養中，還需要更多時間。在這段期間，終結者人選除了左投陳冠宇，賴胤豪也有機會，曾豪駒說：「他的表現有大幅度成長，希望他可以撐起這角色。」

猿隊開季一軍牛棚中，帶上去年U18世界盃國手、19歲新秀王奕翔，他在去年入隊後還不曾有一、二軍登板紀錄，曾豪駒表示，這次他的第一年，還會持續觀察他在比賽節奏、體力和面對打者的等狀況；盧冠宇也是首度從一軍開季。