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中職／猿隊開幕戰挑戰4萬滿場 曾總盼每年都打第1場

中央社／ 記者蘇志畬台北27日電
中華職棒37年新賽季28日將正式開打，衛冕軍樂天桃猿隊總教練曾豪駒（圖）27日率隊在台北大巨蛋練習，準備迎接開幕戰。中央社
中華職棒37年新賽季28日將正式開打，衛冕軍樂天桃猿隊總教練曾豪駒（圖）27日率隊在台北大巨蛋練習，準備迎接開幕戰。中央社

中華職棒明天舉行開幕戰，樂天桃猿隊挑戰衛冕之路，首戰有機會一拚4萬人滿場，總教練曾豪駒想起上一次開幕戰當主隊已是2020年，「希望之後每年都可以打第1場。」

去年拿下中職冠軍的猿隊取得今年開幕戰主隊榮耀，選擇台北大巨蛋開啟新賽季，明天面對中信兄弟隊，預售票已達3萬8000張，29日對上味全龍隊預售票則是約1萬5000張。

曾豪駒透露，開幕戰的開路先鋒有可能交給新人何品室融，陳晨威則改打第3棒，這是在林立回歸之前的暫時安排，何品室融在熱身賽有好表現，另外歐晉、許賀捷、張趙紘也都表現不錯，因此列入開季名單。

猿隊強打林立、廖健富以及主力後援朱承洋、呂詠臻都因傷勢趕不上開季，曾豪駒表示，林立還需要一些時間，等到在二軍出賽後再評估，廖健富預計9月復出，朱承洋因先前訓練拉傷腳，但4月中可以歸隊，呂詠臻進度則會慢一點。

陳晨威 台北 中華職棒

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