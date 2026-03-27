中職／唯一28人、3洋將全數亮牌是悍將 6隊開季名單一次看
中華職棒將在明天開打，聯盟今天公布六隊開季球員名單，樂天桃猿隊、富邦悍將隊繳交滿編的28人，悍將更是開季3位洋將直接亮牌，將由兩位洋投魔力藍、威戈神搭配洋砲邦力多，以2投1野為開季洋將配置。
開幕戰將在明天由猿隊在台北大巨蛋作東，面對中信兄弟隊，周日則是三地開打，猿隊在大巨蛋改過招味全龍隊，兄弟回到大本營洲際棒球場面對悍將，統一獅隊則在亞太主球場面對台鋼雄鷹隊。
兄弟首波繳交最少的24人，唯一放入洋將為開幕戰先發投手羅戈；猿隊遞交28人，洋將除了開幕戰先發投手威能帝外，還有艾菩樂，因此在周日出戰前東家龍隊的機率高。
開季第二天才要展開賽程的其他四隊，獅隊繳交25人名單，洋將只有亮牌獅帝芬一人；龍隊繳交25人，開季洋將確定兩人為鋼龍、梅賽鍶；雄鷹也繳交25人，由於首戰交付本土投手黃子鵬，洋投都尚未亮牌，僅列魔鷹一人。
此外，去年季中選秀上榜的選手，共有6人進入開季名單，包括雄鷹韋宏亮、猿隊許賀捷、王奕翔、悍將石梓霖、龍隊黃暐傑、獅隊高偉強，其中唯一「高卒」為王奕翔。
中信兄弟24人（洋將1人）
投手：王凱程、江忠城、李振昌、羅戈、余謙、呂彥青、陳琥、陳冠穎、伍立辰
捕手：林吳晉瑋、陳統恩、高宇杰、徐博瑋
內野手：王威晨、張仁瑋、陳俊秀、王政順、黃韋盛、江坤宇、岳東華
外野手：曾頌恩、許庭綸、詹子賢、宋晟睿
統一獅25人（洋將1人）
投手：劉予承、高塩將樹、鍾允華、李其峰、邱浩鈞、黃竣彥、獅帝芬、鄭副豪、高偉強、辛俊昇、姚杰宏
捕手：張翔、潘磊、陳重羽
內野手：林子豪、許哲晏、林培緯、林祖傑、林泓弦、陳聖平
外野手：李丞齡、朱迦恩、邱智呈、蘇智傑、田子杰
樂天桃猿28人（洋將2人）
投手：蘇俊璋、王奕翔、陳柏豪、陳冠宇、艾菩樂、邱駿威、威能帝、林子崴、賴胤豪、王志煊、莊昕諺、盧冠宇
捕手：宋嘉翔、林泓育、張閔勛
內野手：林承飛、林子偉、歐晉、張趙紘、余德龍、林智平、許賀捷、馬傑森、李勛傑
外野手：成晉、林政華、何品室融、陳晨威
富邦悍將28人（洋將3人）
投手：廖任磊、李建勳、張奕、石梓霖、李吳永勤、魔力藍、威戈神、曾峻岳、張瑞麟、游霆崴、劉昱言、林栚呈
捕手：林岱安、張進德、戴培峰
內野手：林澤彬、王念好、葉子霆、范國宸、林岳谷、辛元旭、張育成
外野手：邦力多、申皓瑋、張洺瑀、王正棠、蔡佳諺、孔念恩
味全龍25人（洋將2人）
投手：李超、黃暐傑、鋼龍、呂偉晟、李致霖、王伯洋、陳冠偉、林子昱、林鋅杰、梅賽鍶、林凱威
捕手：林辰勳、蔣少宏
內野手：吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、李凱威、劉俊緯、張政禹、劉基鴻、石翔宇
外野手：陳子豪、郭天信、王順和、曾聖安、張祐嘉
台鋼雄鷹26人（洋將1人）
投手：林詩翔、陳宇宏、李欣穎、施子謙、賴智垣、王躍霖、韋宏亮、陳柏清、黃子鵬、許育銘
捕手：陳世嘉、吳柏萱、劉時豪
內野手：曾子祐、顏郁軒、郭永維、湯家豪、吳念庭、曾昱磬、杜家明、魔鷹
外野手：陳文杰、王博玄、紀慶然、高聖恩、藍寅倫
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