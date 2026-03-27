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中職／6隊開季名單公布 2洋砲入列、4新秀迎生涯初登場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 圖／聯合報系資料照片
台鋼雄鷹洋砲魔鷹。 圖／聯合報系資料照片

中華職棒新球季明天開打，各隊開季28人名單今天公布，樂天桃猿隊、富邦悍將隊都帶滿28人，而各隊的洋將布局中，悍將隊邦力多、台鋼雄鷹隊魔鷹2名洋砲都在開季的陣容中，另有4名本土新秀有望在一軍迎接生涯初登場。

<a href='/search/tagging/2/中信兄弟' rel='中信兄弟' data-rel='/2/90600' class='tag'><strong>中信兄弟</strong></a>象投手羅戈。 聯合報系資料照
中信兄弟象投手羅戈。 聯合報系資料照

迎接中職新球季，各隊開季一軍名單揭曉，中信兄弟隊明天要和樂天桃猿隊進行開幕戰，列入24名球員，其中洋將僅登錄明天的先發投手羅戈，投手僅帶了9人為6隊最少，捕手帶4人是6隊最多，20歲外野手許庭綸將首次從一軍開季。

獅隊洋投獅帝芬。 圖／<a href='/search/tagging/2/統一獅' rel='統一獅' data-rel='/2/125752' class='tag'><strong>統一獅</strong></a>隊提供
獅隊洋投獅帝芬。 圖／統一獅隊提供

統一獅隊則列25名球員，僅1名洋投獅帝芬，他也將是開季首戰的先發投手，另外牛棚也有新面孔，去年選秀第6輪被挑中的即戰力高偉強，有望迎接生涯初登板，外野手也有新秀田子杰入列。

樂天桃猿隊洋投威能帝。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊洋投威能帝。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊名單中列入2名洋投威能帝、艾菩樂，帶了16名投手是各隊最多，其中也放進去年U18世界盃國手、19歲的王奕翔，有機會在台北大巨蛋初次登板亮相，另外包括盧冠宇、內野手許賀捷、外野手何品室融等年輕新秀都將是生涯首度從一軍開季。

富邦悍將隊新洋砲邦力多。 聯合報系資料照
富邦悍將隊新洋砲邦力多。 聯合報系資料照

悍將隊開季洋將帶上2投1野，包括魔力藍、威戈神以及洋砲邦力多，去年選進的21歲投手石梓霖也擠進開季名單中，有機會迎接生涯初登板，野手包括兄弟檔張進德、張育成、內野手王念好都從一軍開季。

<a href='/search/tagging/2/味全龍' rel='味全龍' data-rel='/2/144234' class='tag'><strong>味全龍</strong></a>洋投鋼龍。 聯合報系資料照
味全龍洋投鋼龍。 聯合報系資料照

味全龍隊開季帶上25名球員，只有2名捕手，洋投帶了鋼龍及梅賽鍶，去年選秀首輪選進的黃暐傑、去年季末完成初登板的李致霖都入列，另列入自主培訓投手王伯洋，生涯首次登一軍。

台鋼雄鷹開季帶26人，是唯一沒有列入洋投的隊伍，開幕戰先發預計推出本土王牌黃子鵬，唯一洋將是洋砲魔鷹，外野手王柏融24日熱身賽因手肘不適退場，如今也沒在開季一軍名單中。

統一獅 中信兄弟 樂天桃猿 富邦悍將 味全龍 台鋼雄鷹 中職

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