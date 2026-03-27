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日職／連3戰無失分！張峻瑋軟銀二軍中繼飆速153公里

中央社／ 記者謝靜雯台北27日電
旅日福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋。聯合報系資料照
旅日福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋。聯合報系資料照

旅日福岡軟銀鷹隊20歲投手張峻瑋今天二軍中繼登板，投2局無失分、飆速153公里，連3場登板無失分。軟銀終場以9比5擊敗歐力士猛牛隊。

日職二軍例行賽軟銀鷹隊今天開賽攻勢不斷，1局下靠著接連四壞保送、失誤、山本惠大安打，單局攻下3分，2局下再靠著單局6安攻勢串聯，一口氣攻下5分、奠定勝基。

歐力士隊2局上拿下1分，5局上追回3分，5局打完軟銀隊8比4領先，6局上換上台灣投手張峻瑋接手中繼，讓首名打者敲出一壘方向滾地球出局，被宜保翔敲出左外野方向安打，接著投出三振、抓到盜壘跑者，中斷歐力士隊攻勢。

張峻瑋7局上續投，連續投出2次三振後，被池田陵真敲出三壘方向內野安打，接著讓寺本聖一敲出中外野方向飛球出局、穩守不失分。

張峻瑋今天總計用33球投2局，僅被敲出2支安打，沒有四死球保送，投出3次三振、無失分，最快球速153公里，目前本季二軍出賽防禦率還是維持0。兩隊8局各拿1分，軟銀順利搶勝、張峻瑋無關勝敗。

軟銀 張峻瑋

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