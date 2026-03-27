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中職／桃猿新領隊野原武人綽號「小新」 4月派團隊赴日交流

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
樂天桃猿隊新任領隊野原武人。記者葉姵妤／攝影
樂天桃猿隊新任領隊野原武人。記者葉姵妤／攝影

樂天桃猿隊將在明天展開新球季開幕戰，今天安排新任領隊野原武人進行媒體茶敘，他坦言，接下這個任務對自己來說是很大的挑戰，但希望能結合自己過往的經驗，替樂天桃猿隊打造出新氣象，下個月就會先派員赴日交流。

野原武人今年接下樂天桃猿領隊，今天他向媒體自我介紹時透露，自己的姓氏和《蠟筆小新》中的姓氏相同，更巧的是，他與野原新之助同樣來自埼玉縣，因此小時候的綽號就叫做「小新」。

野原武人自2006年加入樂天集團，從樂天市場EC到國際部，之後在2024年起被派駐至樂天集團旗下之足球隊神戶勝利船隊任職，擔任事業本部長。今年來到樂天桃猿，他也期待自己在各面向協助猿隊，包括如何創造營收、充實球隊設施、強化組織等。

野原武人提到，自己來到樂天桃猿的經營方針，希望能在新的領導團隊之下，強化戰略經營基礎，並且增進樂天集團與台灣樂天生態圈的連結，球隊也會致力於培養世界級的選手，「不只著眼於一次總冠軍，希望將猿隊打造成常勝軍球隊。」

野原武人上任之後，希望能讓台灣和日本之間有更多的聯繫及交流，除了日本職棒樂天金鷲隊外，也有機會與神戶勝利船隊進行互動。野原武人透露，四月第二周就預計會派出防護團隊及球場設施人員赴日本考察，到仙台和神戶進行交流。

蠟筆小新 神戶 團隊

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