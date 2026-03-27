中職／平野惠一點名許庭綸 再喊兄弟開幕打線要讓對手頭痛

中華職棒開幕戰明天開打，中信兄弟隊要「奪還」榮耀，總教練平野惠一點出今年包含許庭綸在內，有幾名年輕選手表現出色，開幕戰先發打線要能夠「讓對手頭痛」。

中信兄弟將與樂天桃猿隊在台北大巨蛋交手，為新賽季揭開序幕，平野惠一點出，先發打線雖然要觀察明天狀況，但已有大概想法，主旨要讓對手不好應付，也在思考是否啟用年輕選手。

平野惠一表示，春訓與熱身賽期間觀察到幾個年輕選手有好表現，外野方面許庭綸去年有所成長，雖然去年冬季聯盟受傷，但仍趕上春訓，「開季很想啟用他」；也提醒許庭綸就算有失敗時候，也要能夠果斷堅決去做該做的事。

另外，今天也看到捕手林吳晉瑋在練外野，平野惠一表示，開季會帶4名捕手，這個位置很競爭，而林吳也希望能爭取更多機會，很積極嘗試不同位置，「林吳算是工具人，一壘也可以，但本業還是捕手」。