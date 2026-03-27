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中職／兄弟開季帶4捕手 林吳晉瑋加練一壘、外野扮「工具人」
中信兄弟隊迎接新球季開幕戰，今天在台北大巨蛋練球，4名捕手高宇杰、陳統恩、林吳晉瑋及徐博瑋同時現身，總教練平野惠一透露，開季就會帶上4名捕手，其中林吳晉瑋將是「工具人」的角色，加練外野，也能守一壘、三壘。
今天兄弟在大巨蛋練球，林吳晉瑋外野、捕手兩邊跑，加上春訓熱身賽時也曾上場守一壘，新球季目前成了陣中的工具人。平野惠一表示，目前隊上捕手競爭激烈，有在替林吳找出更多可以出賽的機會，他自己也很積極，無論哪個安排都願意去嘗試。
林吳過去在學生時期雖曾守過一、三壘，還能當投手，但進入職棒後專職捕手。直到今年春訓熱身賽被告知要準備守一壘，一壘手套是跟王政順借的，昨天練球時再被安排去外野練習，再跟宋晟睿借來外野手套，到左、右外野接球。
對於新的守位安排，林吳晉瑋坦言都還需要一些時間適應，但多一個位置也能爭取更多出賽機會，他自認今年在熱身賽的擊球感覺不錯，希望能夠將好的打擊狀況維持到一軍賽事，上場替球隊做出貢獻。
目前中信兄弟兵分兩度，一軍陣容為明天的開幕戰做準備，二軍則由二軍總教練彭政閔帶隊在墨西哥參與美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），平野惠一也提到，目前的陣容安排，等到在墨西哥出賽的選手們回來之後，還會有些變動。
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