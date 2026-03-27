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中職／猿象開幕戰先發揭曉 威能帝對決羅戈
中華職棒新球季開幕戰將在28日於台北大巨蛋開打，由樂天桃猿隊出戰中信兄弟，兩隊先發投手亮牌，雙方王牌正面對決，猿隊推出威能帝先發，對上中信兄弟羅戈。
猿隊確定推出威能帝扛開幕戰先發，他也是去年猿隊奪冠功臣之一，猿隊總教練曾豪駒透露，開季4名洋投都會帶著，威能帝投首戰，另3人魔爾曼（Kyle Marman）、麥斯威尼（Morgan McSweeney）及艾菩樂（Tyler Eppler）會視狀況來安排。
而猿隊的開季一軍陣容中，也有不少首度從一軍開季的年輕球員，包括外野手何品室融、張趙紘，以及去年選秀加盟的內野手許賀捷、19歲投手王奕翔等人。
聽及猿隊開幕戰推威能帝先發，中信兄弟總教練平野惠一被問到開幕戰先發人選時，先是表示「一定得說嗎？」之後表示「如果球迷們想知道的話⋯⋯」揭曉由羅戈投第一場，「他是目前現狀最好的投手。」
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