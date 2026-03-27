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羽球／談瑪琳退休感同身受 戴資穎：她應該也是百般不願意
在去年11月正式高掛球拍的我國羽球天后戴資穎，在今天出席活動時被問到昔日勁敵、西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin）在近年飽受傷病所苦後，也於昨天宣布退休，讓戴資穎也直言感同身受，心裡肯定也有很多掙扎。
曾3度拿下世錦賽金牌以及1面奧運金牌的西班牙「吼叫天后」瑪琳，在昨天宣布高掛球拍，繼戴資穎後，羽球女單黃金世代成員再一人封拍。
而生涯與瑪琳有過不少精彩戰役的戴資穎，在今天出席活動時也被問到關於瑪琳退休一事時表示感同身受，「我其實覺得她應該也是百般的不願意啊，跟我那時候一樣嘛。但是我覺運動員就是傷病這個部分比較難避免，我那時候自己心裡也是蠻多的掙扎。就是先逼自己放棄，然後再強迫自己接受這件事情。」
戴資穎坦言，自己與瑪琳在退役前一定都經歷過一段思想爭鬥，想要回到球場但身體卻不允許，「但我不得不說我真的很佩服她，因為她開了四次刀，我覺得就是這個過程真的是非常的不容易。所以我其實很佩服她的精神。那當然就是也很祝福她，就是之後都可以很健康，然後很開心。」
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