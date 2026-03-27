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羽球／戴資穎退役解鎖跳傘成就不喊怕 全英賽不忘為台將喝采

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎成為純網路銀行品牌大使。記者劉肇育／攝影
戴資穎成為純網路銀行品牌大使。記者劉肇育／攝影

去年11月正式宣布高掛球拍的我國羽球天后戴資穎，在今天出席代言活動時表示，過去一段時間仍在享受不用鬧鐘的退休生活，也進行了跳傘、看極光等過去不曾嘗試過的事情。儘管已經離開球場生活，但她也透露有關注前段時間我國好手在全英公開賽拿下2座冠軍，當時自己也在電視前為他們加油。

戴資穎去年11月在社群上正式宣布退休，儘管有段時間未在公眾面前亮相，不過談到退役後的生活她也笑稱「沒有鬧鐘蠻好的」，日前她更是受到Red Bull邀請首度嘗試跳傘，「在我去之前不到一個月，他們才告訴我要安排跳傘。我想說好，然後自己就開始在那邊瞎緊張，但真的到那邊的時候其實好像也沒那麼可怕，因為他們給我很安心的感覺，機長還跟我說『妳只有一張單程票喔』。」

雖然已經離開球場已經一段時間，但戴資穎也透露還不到會懷念球場的日子，「現在還是很享受沒有事情的日子，因為之前都要蠻早就睡的，也要很早起。我現在過30歲以後總算可以開始體驗不用早睡、不用早起的生活了。」

不過戴資穎也強調，即使已經退役但仍會關注我國好手的表現，尤其日前全英公開賽我國男單「左手重砲」林俊易與混雙組合葉宏蔚／詹又蓁相繼奪冠，讓戴資穎也直言為他們開心，「只要有我們的選手我還是會看，都會打開電視幫他們加油，看到大家的成績很好我也覺得很開心，這代表我們的體育一直都有在進步。」

葉宏蔚 林俊易 跳傘

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