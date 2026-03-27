聽新聞
0:00 / 0:00
中職／兄弟二軍投手3戰狂失42分！打擊發威BCL首勝仍難產
中華職棒中信兄弟隊受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）邀請，前往墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）。兄弟派出二軍陣容，今天以10：16輸給2025年美國American Association冠軍Kane County Cougars，吞下3連敗，賽事首勝尚未開張。
兄弟首戰以5：17被尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍Managua Dantos打爆，昨天以8：9不敵古巴國家聯賽冠軍Cocodrilos de Matanzas。
今天兄弟投手群仍沒有壓制力，先發投手陳原維1個出局數都沒抓到，被敲4安，投2保送，失6分。全場派出7名投手，總共被對手敲16安。2023年選秀一指林暉盛表現最佳，3.2局飆3K，只失2分（1責失）。
兄弟投手群3場比賽共失掉42分。打擊部分表現不俗，全隊敲出14安灌進10分，徐紹予6打數4安打表現最優，張士綸、胡孟智和簡子寬都擊出2安打。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。