中職／兄弟二軍投手3戰狂失42分！打擊發威BCL首勝仍難產

中華職棒中信兄弟隊受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）邀請，前往墨西哥參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas）。兄弟派出二軍陣容，今天以10：16輸給2025年美國American Association冠軍Kane County Cougars，吞下3連敗，賽事首勝尚未開張。

兄弟首戰以5：17被尼加拉瓜German Pomares聯盟冠軍Managua Dantos打爆，昨天以8：9不敵古巴國家聯賽冠軍Cocodrilos de Matanzas。

今天兄弟投手群仍沒有壓制力，先發投手陳原維1個出局數都沒抓到，被敲4安，投2保送，失6分。全場派出7名投手，總共被對手敲16安。2023年選秀一指林暉盛表現最佳，3.2局飆3K，只失2分（1責失）。

兄弟投手群3場比賽共失掉42分。打擊部分表現不俗，全隊敲出14安灌進10分，徐紹予6打數4安打表現最優，張士綸、胡孟智和簡子寬都擊出2安打。