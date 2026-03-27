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LPGA／福特錦標賽首回合 錢珮芸飆65桿並列第6

中央社／ 記者黎建忠台北27日電
錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名。 美國聯合通訊社
錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名。 美國聯合通訊社

台灣女子職業高爾夫好手錢珮芸今天在LPGA福特錦標賽首回合，抓9博蒂、吞2柏忌，繳出低於標準7桿的65桿，暫時並列第6名，落後領先者5桿。

美國女子職業高爾夫協會（LPGA）福特錦標賽（Ford Championship）總獎金225萬美元（約新台幣7185萬元），比賽在亞利桑那州鳳凰城開打，台灣有徐薇淩曾雅妮、錢珮芸、程思嘉4人參賽。

錢珮芸今天從球場第1洞出發，下場就連抓2博蒂，但後續遭遇小亂流，前9洞打完繳出35桿的成績。

轉場後錢珮芸整個大爆發，共計抓下6博蒂且沒有發生任何失誤，後9洞繳出30桿的驚人數據，也讓她排名一路往上攀升，最終並列第6名。

錢珮芸賽後在接受LPGA訪問時表示：「後9洞自己的推桿把握得非常好，尤其是對於果嶺速度上的掌握得宜，當然，今天我的開球也蠻好的，給自己製造很多抓博蒂的機會。」

今天鳳凰城白天平均溫度約攝氏36度，但對錢珮芸來說，似乎適應得不錯，她笑說：「我來自台灣，對於這樣的溫度很適應，不過還是提醒自己要多喝水並且使用雨傘遮陽，第1天下場練習，我大概就喝了10瓶水了。」

談到明天的攻略，錢珮芸表示：「我依舊會保持積極度，這座球場去年就來打過了，所以還算熟悉，希望可以繼續製造多一些抓博蒂的機會。」

除了錢珮芸之外，「微笑球后」曾雅妮持續火燙演出，今天抓6博蒂、吞1柏忌繳出67桿，暫並列第22名；徐薇淩、程思嘉都繳出平標準的72桿。

首回合由球后高寶璟（Lydia Ko）以刷新個人單回合低桿的60桿暫居領先。

高寶璟 程思嘉 曾雅妮 徐薇淩

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