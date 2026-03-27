棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距

中職二軍例行賽今天在皇鷹學院、斗六棒球場兩地開打，其中新啟用的皇鷹學院首度進行二軍賽事，由台鋼雄鷹隊對上統一獅隊，雄鷹打線首局就從去年獅隊選秀第一指名的曾偉喆手中打下4分，終場以4：1勝出；另一場賽事則是由富邦悍將隊以4：1勝味全龍隊。

2026-03-26 17:07