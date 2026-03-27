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棒球／最新世界排名出爐！日本隊經典賽第5積分縮水 我縮小落後差距
世界棒球經典賽落幕，最新棒球世界排名出爐，日本隊仍維持在世界第一，但因此次「只」拿到第5名，入帳811分，積分從去年12月底的6676分下修為6337分，中華隊以5302分續居第二。
世界排名採納最近4年賽事，隨著2026年經典賽積分採計，移除2023年經典賽所獲積分，而本屆冠軍委內瑞拉獲得1150分，接下來為第二名美國953分、第三名多明尼加905分、第四名義大利858分。
日本隊移除上屆冠軍積分，本屆首度止步8強，最終排名第5，拿到811分，一來一往後積分從6676分下修到6337分；中華隊上屆分組墊底，排名第17，本屆躲過爐主位置，排名第15分，拿到432分，總積分從5112分成長為5302分，與日本隊的差距也從落後1564分縮小為1035分。
前五名球隊與經典賽前相比並無變動，美國隊以4357分排名第三、南韓隊4239分排名第四，委內瑞拉3992分排名第五；波多黎各、墨西哥互換排名，前者上升第六、後者下降第七。
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