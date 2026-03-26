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謝國城盃少棒／全壘打決勝 南投縣、桃園市晉4強

中央社／ 台北26日電
115年謝國城盃少棒賽南投隊。 中央社
115年謝國城盃少棒賽南投隊。 中央社

謝國城盃少棒賽今天2場敗部冠軍戰，A組南投縣以4比2逆轉衛冕軍台北市，B組則由桃園市用全壘打以8比5轟退台中市。明天4強戰，兩隊要與台東縣、屏東縣爭取冠軍戰門票。

115年謝國城盃少棒賽A組敗部冠軍戰，南投縣開賽陷入2分落後，4局上攻下2分追平後，阮冠達轟出2分砲奠定勝基。阮冠達最初不知道自己開轟，還停在二壘比慶祝手勢，直到聽見隊友呼喊，才知道是支全壘打。

阮冠達說：「因為我之前金龍盃也有一次以為全壘打，結果只是二壘安打。」這顆生涯首轟球已拿回收藏紀念，要帶回去給阿嬤看。

南投縣總教練紀俊麟透露，阮冠達運動能力不錯，尤其是腳程出色，但過去曾離開球隊，教練和指導老師不斷努力，才將他拉回陣中，「還好留下來，他知道本身有些條件，也捨不得完全脫離，但必須要更用心去學習。」

至於B組敗部冠軍戰，首局打完兩隊3比3平手，3局上桃園市第4棒李星廷在2出局、三壘有人情況下，轟出中外野超前轟，6局上又敲出2分砲，生涯首次單場雙響砲、貢獻4分打點。

身高170公分的李星廷有棒球基因，來自台東泰源部落的他，堂哥是旅美投手李晨薰。李星廷最近也開始加入練投，但還是更愛打擊，偶像是富邦悍將強打張育成，「因為他打擊很猛。」

桃園市總教練李國強評估，李星廷確實打優於投，但剛練沒多久，就成為陣中的主力投手之一，速度和近期成績都不錯，「他個性木訥，所以很乖、很認真學習。」

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