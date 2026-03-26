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中職／獅隊首輪新秀單局4保送 二軍首戰不敵台鋼雄鷹

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
二軍賽事，台鋼雄鷹黃秉揚敲出二壘打，助隊最終打敗統一獅。
二軍賽事，台鋼雄鷹黃秉揚敲出二壘打，助隊最終打敗統一獅。

中職二軍例行賽今天在皇鷹學院、斗六棒球場兩地開打，其中新啟用的皇鷹學院首度進行二軍賽事，由台鋼雄鷹隊對上統一獅隊，雄鷹打線首局就從去年獅隊選秀第一指名的曾偉喆手中打下4分，終場以4：1勝出；另一場賽事則是由富邦悍將隊以4：1勝味全龍隊。

獅隊在二軍首戰推出去年選秀首輪指名的20歲新秀曾偉喆登板，也是他進入職棒後的首場出賽，但首局接連投出4次保送先送分，接著被黃秉揚敲出二壘打丟2分，再被湯家豪揮出高飛犧牲打，之後讓朱盟擊出內野滾地球出局，抓下第3個出局數。

曾偉喆僅投1局用了39球，有17顆好球，22顆壞球，雖只被敲1支安打，但出現4次四壞球保送，還發生1次暴投，失4分都是自責分，承擔敗投。

獅隊今天採投手車輪戰，全場共動用6名投手完成比賽，在曾偉喆之後，楊強森、劉予承、黃竣彥、邱浩鈞各投1局皆無失分，李承鴻後援3局無失分，被敲1安，有1次保送。

雄鷹則是用兩名洋投完成比賽，艾速特先發5局，被敲出4支安打，失1分，有4次三振，拿下勝投。本季轉隊出發的坎南，後援4局被揮出4安，沒有失分。

另一場悍將二軍與味全龍二軍之戰，悍將隊兩名日籍投手先後登板，鈴木駿輔先發2局失1分非責失，育成洋投阿部雄大則是中繼6局，僅被敲3安，送出7次三振，沒有失分，靠著悍將打線逆轉戰局，拿下勝投。王偉軒後援1局投出3上3下，拿下救援成功。

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