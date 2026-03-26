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中職／富邦悍將啦啦隊4月班表出爐 李珠珢僅3天、李晧禎9天韓籍最多
富邦悍將啦啦隊Fubon Angels四月班表出爐，韓援五本柱4月3日、4日將在新莊球場合體，最受矚目的李珠珢整個4月，僅3日到5日在新莊球場應援。
富邦悍將領隊陳昭如昨天表示，今年球季不論平日或假日主場，都至少有一位韓籍啦啦隊在場。Fubon Angels今天公布4月班表，韓援五本柱李珠珢、李雅英、朴星垠、李晧禎及南珉貞4月3日、4日都會在新莊球場亮相。
李珠珢4月班表僅4月3日至5日。朴星垠僅4月3日至4日。南珉貞則是4月3日、4日、6日、14日及17日，總共5天。李雅英則是4月3、4、6、7、18、19日，總共6天。
本季重返富邦的李晧禎，4月3日、4日、5日、6日、15日、18日、19日、28日及29日，總共9場應援。
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