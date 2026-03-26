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運動部舉辦2026APEC運動政策網絡國際會議 聚焦創新與平權議題

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
論壇就女性於體壇中影響力和與會者交流及分享經驗。圖／運動部提供
論壇就女性於體壇中影響力和與會者交流及分享經驗。圖／運動部提供

運動部今天舉辦「2026APEC運動政策網絡（APEC Sports Policy Network, ASPN）國際會議」，以「運動創新與平權議題」為主題，邀請國內外的意見領袖出席，計有5個國家共10位講者及近百位運動從業人員參與。運動部政務次長鄭世忠出席論壇，他表示，運動部將持續透過ASPN平台與各國夥伴深化交流，並利用台灣運動科技優勢推動運動外交。

上午辦理的ASPN圓桌會議，APEC秘書處人力資源發展工作小組計畫主任、澳洲、泰國、印尼、新加坡等共計8個APEC經濟體代表與會參加。各經濟體分享內容相當豐富，如澳洲運動委員會分享了如何將AI技術導入運動產業，優化賽事體驗及訓練；泰國運動局則介紹與德國足球甲級聯賽（Bundesliga）共同辦理之青少年足球培育計畫；新加坡體育局介紹新加坡藉由各種全國或國際運動賽事的機會，培育新加坡運動員及賽事志工等相關運動人才，印尼青年暨運動部則分享印尼羽球人才培育計畫之辦理成果等。

我國除分享在4月起辦理的第3期運動科技加速器培育計畫徵案資訊，更宣傳即將在8月於花蓮辦理的國際少年運動會（International Children’s Games），並請各參與的經濟體協助宣傳，讓更多城市於賽事期間來台以運動會友，並體驗花蓮在地的風景和文化，感受我國的美好。

下午則舉行ASPN國際論壇，本次論壇主題融合運動平權與創新，除邀請到中華奧會性平委員會主委陳怡安、我國無任所大使劉柏君、立法院女子運動外交促進會會長黃捷就女性於體壇中影響力和與會者交流及分享經驗，亦有微軟全球運動創新中心（GSIC）總經理柯多巴（Iris Córdoba）分享運動科技如何提升賽事品質和體驗、日本電動輪椅足球協會會長鈴木秀紀大力推廣電動輪椅足球世界盃，更有來自香港、南韓、台灣的新創團隊就運動科技重塑運動訓練及賽事等課題進行腦力激盪。

APEC運動政策網絡為我國105年倡議成立，目的在利用我國運動科技優勢，確立台灣運動科技在APEC各經濟體中倡議地位。運動部成立後，即透過ASPN網絡拓展運動外交多元管道，並藉由運動創新拓展與各APEC經濟體創造更多合作機會。運動部規畫將持續辦理，透過ASPN平台鞏固以台灣為核心之運動外交網絡，讓世界看見我國運動新創的能量。

運動部今天辦理「2026 APEC運動政策網絡（ASPN）國際論壇」，探討運動創新與平權議題。圖／運動部提供
運動部今天辦理「2026 APEC運動政策網絡（ASPN）國際論壇」，探討運動創新與平權議題。圖／運動部提供

新加坡 運動 鄭世忠

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