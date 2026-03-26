台塑體育計劃邁入16年 22位選手受惠

台塑企業暨王詹樣公益信託長期投入體育發展，燃星計畫和未來之星計畫今年邁入第16年，包括桌球「一哥」林昀儒、網球「夜市球王」曾俊欣都是2015年就成為贊助選手；今年體育計劃持續贊助22位選手，期許投入網球、撞球、桌球和羽球的好手們持續突破自我。

燃星計畫和未來之星計畫總共投入金額將近4億元，累計贊助選手已達432人次，獲得487項國際賽冠軍，今天曾俊欣和羽球好手陳子睿都親自出席記者會，親自獻上國際賽打下的獎牌。

台塑企業暨王詹樣公益信託代表、總管理處資深經理林振添記者會中提到體育計畫成立的初衷，期許所有選手繼續在專業領域努力，為國爭光。

2026年贊助的22位選手包括網球許育修、陳冠守、梁恩碩、林郁晨、何承叡、王彥珺、陳晴瀅、花苡恩、曾俊欣和葛蘭喬安娜，撞球許睿安、王婉菱、洪欣妤、江水淨、劉正雄和孫翌軒，桌球林昀儒、郭冠宏、鄭樸璿和葉伊恬，以及羽球的陳子睿和盧震。

2024年開始接受贊助的葉伊恬，師承「桌球教父」莊智淵，小小年紀就打出成績。本月葉伊恬剛在2026年WTT奧托切克支線賽奪下女單冠軍，不但是個人第一座成人國際賽單打冠軍，也是台灣第一人，今天親自出席記者會的她寫下「世界排名前30」的目標，也展望今年名古屋亞運，期待首度參賽打出競爭力。

18歲的葉伊恬目前世界排名45，她表示奧托切克支線賽奪冠對個人是很大突破，「我也打了2、3年成人賽，心態上進步比較多，比較沉穩。」平常喜歡聽抒情歌舒壓的她，接續將參加世界盃和世錦團體賽，下半年瞄準亞運，期待初體驗有好的發揮。

桌球18歲小將葉伊恬親自出席記者會。記者曾思儒／攝影