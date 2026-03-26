中職／賴清德獲贈兩隻「歐告」 蕭美琴還有林英傑誠泰簽名球

中職冠軍隊從2018年起前進總統府，賴清德總統今天依照慣例接見樂天桃猿隊，副總統蕭美琴也在場，看到猿隊一軍牛棚教練林英傑親切打招呼，很開心說還留著他在誠泰CORBAS隊時期的簽名球。

林英傑2004年在誠泰展開中職生涯，效力兩年後赴日加入東北樂天金鷲隊，待了3年返台，歷經興農牛、義大犀牛、中信兄弟隊、猿隊，2017年季後結束職棒球員生涯。

林英傑有機會進入總統府很開心，還被蕭美琴點名，他說：「記得很清楚，20幾年前效力誠泰時，確實幫蕭美琴副總統簽過球。」

中職會長蔡其昌今天也到場，笑說賴總統、蕭副總統都是「喵迷」，總統府是統一獅隊的台北大本營，總統沒等到支持的球隊沒感覺，為了安撫他，特別送上兩隻「歐告」（中職官方吉祥物），希望等到獅隊到來那一天。