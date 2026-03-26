日職／軟銀失聯王牌莫伊尼洛回日本了 監督曝今天將報到

日本職棒將在明天正式開打，軟銀將由上澤直之擔綱開幕戰先發，而王牌左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）先前傳出回到古巴後出現「斷聯」，如今他已返回日本，預計今天便會向球隊報到。

莫伊尼洛先前代表古巴參加經典賽，預賽先發2場，主投7.1局ㄧ分未失，他在古巴無緣晉級八強後返回母國，中間一度與球團失去聯繫，引發外界熱烈關注，討論他是否有「叛逃」可能。

如今莫伊尼洛確定回到日本，讓軟銀球團鬆一口氣，軟銀監督小久保裕紀表示，莫伊尼洛會在今天向球隊報到，並與教練團進行會談，去年球季他出賽24場拿下12勝3敗防禦率1.46，在167局投球中送出172次三振，獲選為洋聯年度MVP。

小久保裕紀說：「現在收到的消息是，他的身體狀態沒辦法直接上場投球，何時可以登板還不確定，要先見到他本人再說。」