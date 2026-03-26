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中職／球迷幫忙尋找「費爾柴德續集」 蔡其昌做出回應
台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）今年披上中華隊球衣，在世界棒球經典賽展現強打火力，未來國家隊是否再度邀請這種好手值得觀察；中華職棒會長蔡其昌今天表示，不管球迷提供，還是中職國際組的管道，會盡快建立方式、持續關懷互助，和這些球員交朋友，若有需要都很關鍵。
樂天桃猿隊今天進入總統府，蔡其昌也在場，典禮後針對此事發表意見，認為和這些球員好好建立關係很重要，卡洛爾（Corbin Carroll）、龍恩（Jonathon Long）、費爾柴德都是例子，一旦國家隊有需求，成功機率就很大，也希望這些好手能留在大聯盟發光發熱。
中華隊下個重大任務是明年11月世界12強棒球賽，攸關後年洛杉磯奧運門票；蔡其昌表示，自己的中職會長任期到明年3月，未來國家隊尋找好手的任務，就看選訓委員會、教練團的需求，總教練由新任會長考量。
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