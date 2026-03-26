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中職／威能帝人生首次見到元首 驚訝賴清德知道他的表現

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
威能帝被賴清德總統點名，覺得非常開心。記者藍宗標／攝影
威能帝被賴清德總統點名，覺得非常開心。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊今天前進總統府，去年中職勝投王、三振王威能帝和3名新洋將也亮相，賴清德總統點名威能帝去年好表現，讓他有些驚訝，他說：「整季非常努力幫助球隊，有了好的結果還被總統點名，真的非常開心。」

威能帝去年26場先發投出15勝2敗、防禦率2.01、奪三振168，今年邁入中職生涯第4季，後天開幕戰在台北大巨蛋對決中信兄弟隊，確定登板先發。

猿隊繼2018、19年之後，再以中職冠軍隊身分進入總統府，威能帝初體驗，對整個過程都很興奮，尤其和隊友一起分享榮耀，他說：「見到總統是很大榮幸，沒想到他會知道自己的表現。」

不過他也認為，這樣的肯定對自己意義重大，「因為我一整年都非常努力工作來幫助我的球隊、完成我的工作，現在有了好的結果，還能被總統點名，我覺得非常開心。」

威能帝表示，以前在別的國家打球時，從未見過元首，這是人生第一次，真是非常特別的時刻；賴總統是十分親切的人，散發出很棒的氣質。

中職後天開幕戰已經賣出35000張預售票，滿場機會很大，威能帝透露已經做好準備，身體感覺很好，迫不及待迎接這場比賽。

大巨蛋 台北 中職

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