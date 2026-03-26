日職／開季前最後調整 徐若熙二軍先發5局失1分

旅日投手徐若熙轉戰軟銀鷹隊的第一個球季，預計在4月1日迎接日職一軍初登板，而在開季前的最後準備，今天他在二軍例行賽先發對戰廣島鯉魚隊，主投5局失1分，最快球速148公里。

徐若熙今天在二軍先發，面對廣島隊二軍，開賽起連續解決10名打者，直到4局下1出局後讓打者因失誤上壘，接著對堂林翔太投出保送，但他接著連抓兩個出局數化解危機，前4局沒有被敲出安打。

5局下徐若熙被首名打者中村貴浩揮出二壘打，再被會澤翼敲安失1分，面對下一棒田村俊介再被擊出安打，接著讓末包昇大擊出雙殺打，並讓前川誠太揮出飛球出局，完成5局的投球任務。

徐若熙已確定進入軟銀隊開季先發輪值，在迎接一軍例行賽前的最後調整，此戰投5局用73球，被敲的3支安打集中在第5局，投出1次四壞球保送，還有3次三振，失1分，最快球速148公里。