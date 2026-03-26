中職／被總統叫出名字心情澎湃 陳冠宇：對看久了腳在發抖

賴清德總統今天在總統府接見樂天桃猿隊，特別提到自己是陳冠宇的球迷，從他在日本職棒時期就看電視轉播，陳冠宇說：「進總統府感觸很深，被總統叫出名字的心情很澎湃。」

頼清德和猿隊球團高層、教練、球員仔細打招呼，和陳冠宇聊得特別久，說他滑球非常有威力，陳冠宇後來對媒體笑說：「當下有點緊張，對看久了腳在發抖。」

猿隊已經第3次進總統府，陳冠宇不但是中職生涯初體驗，也是台、日職棒生涯第1次；他表示，總統聊天時希望他保持滑球銳利度，很感動有被注意到，能被總統記住名字就很意外。

猿隊照例在總統府大廳的樓梯上合影，陳冠宇說：「 我知道會在這裡拍照，終於換我了，這是我的第1個總冠軍，會留在心中很久。」