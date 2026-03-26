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中職／催生「費仔條款」？蔡其昌：有需求再討論

中央社／ 台北26日電
費爾柴德。報系資料照
費爾柴德。報系資料照

隨著費爾柴德在今年經典賽立下戰功，引發球迷熱議台美混血球員返台效力的身分認定，中華職棒會長蔡其昌今天表示，若未來這類好手有參加選秀需求，聯盟將與6球團討論辦法。

美國職棒的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、卡洛爾（Corbin Carroll）以及龍恩（Jonathon Long），都是今年世界棒球經典賽（WBC）台灣隊的鎖定邀請對象，不過最終卡洛爾獲選美國隊、龍春訓受傷無法參與，僅費爾柴德披上戰袍，在經典賽打出美好戰役。

費爾柴德的貢獻引起制度層面討論，若有一天台美混血戰將想打中職，是算洋將或本土球員？蔡其昌對此表示，若有這個需求，要由6球團在領隊會議上討論，再交由聯盟研擬辦法，「我們還是希望他們能在大聯盟發光發熱。」

也因台美混血球員的好表現，讓球迷開始熱心「協尋」其他潛在好手，包含捕手坎威爾（AlexCantwell）、投手尤德（Noah Yoder）和弗格森（Jadyn Furgason），不過3人都尚未進入美國職棒體系。

蔡其昌表示，無論球迷或國際組找到的混血好手，都會盡快建立聯繫，「先跟他們交朋友，這也是未來邀請他們的關鍵。至於未來需要什麼樣的選手，就交由總教練去決定。」

大聯盟 台灣隊 經典賽

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