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中職／林智平被點名覺得尷尬 希望賴清德總統改支持樂天

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊老將林智平第3次進入總統府，被總統點名覺得尷尬。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊老將林智平第3次進入總統府，被總統點名覺得尷尬。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊41歲老將林智平第3次進入總統府，賴清德總統今天特別點名對他「心裡不太爽」，林智平當場嚇一跳，坦言有些尷尬，笑說：「不知怎麼回答。」

林智平在去年季後賽對統一獅隊轟出關鍵3分砲，改變球隊命運，繼2018、19年後，再進總統府接受總統召見，沒想到這次被賴清德點名，不爽之說更讓現場爆出笑聲。

賴清德接見猿隊前，中職會長蔡其昌向他提到林智平去年表現，總統致辭時特別請他站起來，讓他有些緊張，後來對媒體笑說：「希望總統支持樂天，這樣我的心情會比較開心一點。」

林智平表示，已經是第3次進總統府，之前第1次比較沒感覺，就是看看總統住的環境，這次特別緊張，「總統府嚴謹、氣派，在樓梯口就有一種氣的感覺， 畢竟是總統辦公的地方，感覺很氣派。」

中職 蔡其昌 總統府

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