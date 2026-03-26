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中職／誰接國家隊總教練？蔡其昌：下任中職會長考量

中央社／ 台北26日電
曾豪駒宣告從國家隊總教練「畢業」。 報系資料照
曾豪駒宣告從國家隊總教練「畢業」。 報系資料照

任期到2027年3月結束的中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天表示，他任期將屆，不太適合談論中華隊總教練話題，下任國家隊主帥「應該是給新會長去考量，再交由選訓委員定案。」

2026年世界棒球經典賽（WBC）落幕後，中華隊總教練曾豪駒也功成身退。

中華隊劍指2028年洛杉磯奧林匹克運動會，2027年世界12強棒球賽將決定1席亞洲區參賽資格，另1張亞洲區門票要等2028年最終資格賽，將由6隊角逐，誰接中華隊總教練這項重責大任引發外界關注。

總統賴清德上午在總統府接見2025年中職總冠軍樂天桃猿隊，這是桃猿總教練曾豪駒第4次進總統府，包括2018、2019年隨Lamigo桃猿隊進總統府，及2024年12強賽奪冠後再進總統府；曾豪駒表示，雖知賴總統是統一7-ELEVEn獅隊球迷，仍希望今年繼續努力，「明年再來這裡報到。」

曾豪駒率中華隊在WBC打出2勝2敗成績，包括擊敗韓國隊，隨後宣告從國家隊總教練「畢業」。

中職 總統府 國家隊

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