中職／布坎南事件調查有難度 蔡其昌：有結果會報告

中華職棒新賽季即將開打，球迷近期熱議「布坎南變坎南」事件的調查結果，中職會長蔡其昌今日受訪時也表示，會在能力範圍內調查，有結果就跟球團報告。

台鋼雄鷹總教練洪一中開訓時談及今年新戰力時，說了一句「還有布坎南（David Buchanan）」，由於當時富邦悍將球團仍有優先續約權，其他球隊不得提前接觸，因此引發爭議；最後兩隊達成共識，在2月28日前悍將提供離隊同意書，讓雄鷹簽下洋投布坎南，並改名為坎南。

聯盟曾表示，會針對台鋼雄鷹是否有提前接觸進行調查，若屬實將根據現行規章處罰。不過至今調查結果尚未公布。

蔡其昌今天參加總統接見樂天桃猿隊活動時受訪表示：「調查結果會跟球團報告，我們沒有司法調查權，但會就行政的能力範圍內進行調查。」

中職秘書長楊清瓏則表示，事件發生後，有請雙方球團進行說明，一開始回應是沒有違背也沒有接觸，但仍會對此進行進一步瞭解，調查上面確實有難度，如果最終有結果，會在領隊會議中報告。