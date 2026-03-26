中職／亞太棒球場29日首戰內野門票完售 獅隊2間「萊恩酷」迎球迷

2026年統一7-ELEVEN獅隊新球季主場首戰，3月29日於亞太成棒主球場開打，這也將是亞太棒球場在中職的歷史性首戰，預售票銷售超過2.1萬張，內野已完售，獅隊也規劃亞太成棒主球場首戰紀念票卡，當天購票進場的球迷都可以領取收藏。

獅隊今年起主場從台南棒球場移至新啟用的亞太棒球場，共安排48場主場賽事，在內野大門右側規劃「萊恩酷亞太主場店」，營業時間配合例行賽開放進場時間，29日亞太球場首戰將於中午12點開始營業。

為了服務更多球迷，獅隊同時在亞太成棒主球場附近的和順轉運站二樓（距離主球場步行約5分鐘），規劃「萊恩酷和順旗艦店門市」，賽事期間提供提早到場球迷們或外野球迷們到旗艦店選購商品，非賽事期間也能提供球迷購買獅隊各項商品。

統一獅隊「萊恩酷亞太主場店」。圖／統一獅提供

萊恩酷和順旗艦店主要搭配主題日新品販售等活動，為感謝長期支持球迷，凡持2026年統一獅亞太主場豪華季票及一般季票者，將能在3月28日試營運期間優先體驗，試營運期間為3月28日13：15至16：15，所有品項每人限購一件，離場恕不提供再次進場。29日開幕正式營運時間另行公告。

統一獅總經理蘇泰安表示：「迎接球隊前進亞太成棒主球場賽事新球季，雖然與台南市政府體育局合作，目前採用場租方式進行賽事，每場比賽球隊在場內規劃萊恩酷亞太主場店外， 但為了提供球迷更完善服務及賽事期間服務外野球迷們，在附近的和順轉運站二樓開設萊恩酷門市服務球迷，讓球迷搭乘接駁車抵達和順轉運站後，就能感受到棒球的魅力。」

獅隊從主題佈置、活動規劃及商品賣店服務，透過整體性行銷，希望讓來到亞太成棒主球場觀賞職棒賽事充滿許多樂趣。