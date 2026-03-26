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中職／古久保健二未進總統府 曾豪駒感謝他和兩名離隊強投

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（左）代表球團致贈賴清德總統10號球衣。記者藍宗標／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒（左）代表球團致贈賴清德總統10號球衣。記者藍宗標／攝影

賴清德總統今天接見去年奪下中職總冠軍的樂天桃猿隊，但封王總教練古久保健二已在味全龍隊任職，並未前進總統府，猿隊新任總教練曾豪駒在典禮上提到，感謝古久保、黃子鵬（轉到台鋼雄鷹隊）、魔神樂（加盟龍隊改名魔神龍）對球隊的貢獻。

猿隊繼2018、19年後再進總統府，曾豪駒加上前年世界12強棒球賽冠軍，已是第4次經驗，今天代表猿隊致辭，他說：「知道總統是統一獅迷。」

曾豪駒表示，感謝古久保去年帶領球隊拿到暌違已久的總冠軍，黃子鵬、魔神樂都有很大貢獻，這座冠軍是共同回憶，感謝他們為球隊的付出。

中職37年球季後天在台北大巨蛋開打，猿隊以衛冕軍身分迎戰中信兄弟隊，曾豪駒表示，今年會好好努力，全力爭取2連霸。

台北 賴清德 中職

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