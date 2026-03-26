中職／賴清德接見猿隊點名林智平 「3分砲讓我心裡不太爽」

樂天桃猿隊去年奪下球團史首座中職總冠軍，賴清德總統今天在總統府接見冠軍隊，除了肯定猿隊去年首席教練、今年升任教頭的曾豪駒功不可沒，威能帝、朱承洋投出好表現，還特別點名林智平讓他「心裡不太爽」，讓現場笑聲不斷。

猿隊去年在季後賽扳倒統一獅隊，林智平對陳韻文轟出關鍵3分砲，成為逆轉戰局的關鍵一擊，身為獅迷的賴清德今天提到林智平，特別請他站起來，笑說：「這支3分砲讓我不太爽，也要表示敬意，可以看出你的價值。」

猿隊2018、19年都以中職冠軍隊身分進入總統府，今年是第3次、也是樂天集團接手後首次，賴清德不但細數威能帝的投球紀錄，也說朱承洋在總冠軍賽4次登板、防禦率0，要給他熱烈掌聲。

頼清德也提到陳冠宇，強調自己是他的球迷，喜歡看他投球，過去日職時期就看電視轉播，滑球非常有威力，對他表示敬意。