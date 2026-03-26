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中職／周杰倫新歌「淘金小鎮」提到曾峻岳？本尊回應：將軍令比較適合
華語樂壇天王周杰倫日前發行新專輯「太陽之子」，其中一首收錄曲「淘金小鎮」，內容聽起來像是在呼喊中職富邦悍將隊守護神曾峻岳的名字，球迷紛紛敲碗換出場曲，曾峻岳本人也在社群平台回應。
歌曲第一時間在音樂串流平台沒字幕，2分30秒左右周董突然唱起「曾峻岳，已上場」，引發球迷熱議。不過這段歌詞其實是在寫「這劇院，已散場」，周董獨特的咬字方式讓球迷誤會。
事實上，曾峻岳的出場曲是五月天的「將軍令」。這首曲子不只能在新莊城堡引起悍將球迷共鳴，今年世界棒球經典賽台韓戰，曾峻岳登板關門時，也有大量熱情台灣球迷在東京巨蛋大合唱，為曾峻岳助威。
雖有許多球迷敲碗出場曲改成這首淘金小鎮，但曾峻岳本人在社群平台回應：「將軍令還是比較適合我。」
還有球迷上傳剪輯後的影片，將曾峻岳出場畫面配上淘金小鎮，毫無違和感。對此，曾峻岳表示，「別洗腦我！」
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