中職／牛棚守不住領先 兄弟二軍被敲再見安吞BCL二連敗
中信兄弟隊二軍獲邀赴墨西哥參與美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），今天第二戰對上去年古巴國家聯賽冠軍Cocodrilos de Matanzas，全場敲12支安打，但在9局下被揮出再見安打，終場以8：9輸球，吞下二連敗。
兄弟打線今天開賽就有攻勢，張士綸安打、黃鈞麟三壘打、徐紹予二壘打，連續3棒安打敲回2分，胡孟智再揮出安打追加分數，兄弟先打下3：0領先。3局上攻勢又從黃鈞麟的安打展開，胡孟智、林瑞鈞連續安打助兄弟拉開5分領先。
Cocodrilos de Matanzas則是在3局下先追回1分，5局下再靠2支安打敲回1分，同時將兄弟先發投手游竣宥打退場，陳柏均接手後雖面臨滿壘局面，但成功化解失分危機。
兄弟在7局上又有攻勢，靠2支安打和1次保送攻佔滿壘，靠投手暴投跑回1分，比數形成6：2。
然而7局下對手展開大反攻，兄弟第4任投手馬奎爾（Angel Macuare）先被敲2分砲，再留下一、二壘有人的局面退場，接替的錢可倫再被敲2安，鄧朝駿登板也被敲2安，之後回穩抓下3個出局數，但單局被攻進6分，兄弟以6：8遭逆轉。
9局上兄弟打線開局靠保送和安打展開攻勢，黃鈞麟敲安打先追回1分，胡孟智高飛犧牲打追平比數，兩隊8：8平手。但9局下徐磊續投，沒能守住局面，2出局一、三有人時，被敲出再見安打，由Cocodrilos de Matanzas拿下比賽勝利。
兄弟此戰共敲出12支安打，前兩棒張士綸、黃鈞麟都繳出3安猛打賞表現，其中黃鈞麟打下2分打點，捕手胡孟智則是有2安3打點貢獻。
兄弟共動用6名投手登板，游竣宥先發4.1局，被敲5安，有3次保送，失2分，陳柏均投0.1局無失分，馬奎爾中繼1.1局失4分，錢可倫登板被敲2安就退場，鄧朝駿中繼1局無失分，徐磊後援1.2局失1分。
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