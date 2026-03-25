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中職／無緣7連勝收尾 悍將熱身賽並列首位、連4年登頂

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中職官辦熱身賽最終日，富邦悍將隊對上中信兄弟，全場雖敲出8支安打，僅比對手少1支，但攻勢沒能有效串連，終場以0：5遭到完封，無緣7連勝，但仍以6勝3敗1和台鋼雄鷹並列第一，連4年搶下熱身賽龍頭。圖／取自富邦悍將臉書粉絲專頁
中職官辦熱身賽最終日，富邦悍將隊對上中信兄弟，全場雖敲出8支安打，僅比對手少1支，但攻勢沒能有效串連，終場以0：5遭到完封，無緣7連勝，但仍以6勝3敗1和台鋼雄鷹並列第一，連4年搶下熱身賽龍頭。圖／取自富邦悍將臉書粉絲專頁

中華職棒官辦熱身賽最終日，富邦悍將隊今天在嘉義市棒球場對上中信兄弟，全場雖敲出8支安打，僅比對手少1支，但攻勢沒能有效串連，終場以0：5遭到完封，無緣7連勝，但仍以6勝3敗1和台鋼雄鷹並列第一，連4年搶下熱身賽龍頭；中信兄弟則是終止4連敗。

中信兄弟在2局上率先有攻勢，曾頌恩、江坤宇、高宇杰、岳東華接連敲4支打下2：0領先。4局上許庭綸率先揮出安打，岳東華補上安打形成一、三壘有人，王威晨高飛犧牲打送回第3分。第5局陳俊秀擊出二壘打，靠隊友推進上三壘後，曾頌恩高飛犧牲打再添1分。

兄弟前5局打完就取得5：0的領先，後續沒再有分數進帳，但悍將打線也久攻不下，包括在7局下留下滿壘的殘壘，最終遭完封。

兄弟洋投勝騎士此戰主投4.2局，被擊出5支安打，有1次四壞球保送，送出8次三振，沒有失分。呂彥青在5局下二壘有人時登板，三振張育成化解危機。之後陳琥、余謙、王凱程、江忠城依序登板各投1局皆無失分，聯手完封對手。 

悍將隊游霆崴今天先發4局，被揮出8支安打，有1次保送和4次三振，失3分，林栚呈中繼1.2局失2分（1分自責分），之後劉昱言接替0.1局，李吳永勤、李建勳、張瑞麟各投1局，沒有再失分。

此戰悍將隊雖輸球，中斷熱身賽6連勝、7連不敗，但戰績6勝3敗1和，與台鋼並列第一收場，在官辦熱身賽連續4年登頂；台鋼則是自2023年創隊起在熱身賽初亮相，今年首度搶下首位。

中信兄弟曾頌恩。圖／中信兄弟提供
中信兄弟曾頌恩。圖／中信兄弟提供

中信兄弟先發投手勝騎士，主投4.2局送出8次三振。圖／中信兄弟提供
中信兄弟先發投手勝騎士，主投4.2局送出8次三振。圖／中信兄弟提供

陳俊秀 王威晨 高宇杰 富邦悍將 中信兄弟 中職

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