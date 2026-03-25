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中職／台鋼6：5勝統一 熱身賽6勝3敗與悍將並列第一作收

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
9局下台鋼推出守護神林詩翔登板，替球隊守住勝利。 台鋼雄鷹提供
9局下台鋼推出守護神林詩翔登板，替球隊守住勝利。 台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹在中職官辦熱身賽的最後一戰，今天在高雄澄清湖棒球場對上統一獅隊，兩隊先發投手都繳出5局失1分的表現，交由牛棚接手後，雙方打擊互有來往，而台鋼在最後兩局靠著替補上場的曾昱磬、郭永維挺身而出，終場以6：5勝出，熱身賽以6勝3敗1和收場。

獅隊今天推出布雷克先發，主投5局被敲出3支安打，在4局上被敲2安加上守備失誤失1分。台鋼先發左投江承諺則是主投5局僅挨2安，在5局下被林子豪轟出右外野追平陽春砲，兩隊5局打完以1：1戰成平手。

6局上台鋼洋砲魔鷹在2出局後棒打鄭副豪，連兩天開轟，也是他在熱身賽的第4轟，幫助台鋼以2：1超前比數。

6局下台鋼換上左投黃群，沒能守住球隊的領先優勢，獅隊朱迦恩、潘磊連兩棒敲二壘打追平比數，潘傑楷、林子豪、李丞齡連續3棒安打送回2分，獅隊單局攻進3分逆轉戰局，台鋼再換投賴智垣才踩住煞車，連飆2K止血。7局下朱迦恩三壘打、潘磊安打多添1分。

然而台鋼打線在比賽後段持續有攻勢，8局上面對高塩將樹，曾昱磬敲二壘打送回1分，郭永維的滾地球也帶有1分打點，將比數追成1分差。9局上獅隊換上鍾允華，但接連投出2次保送，2出局後曾昱磬再次建功，敲出適時安打追平比數，郭永維安打再掃回超前分，台鋼6：5領先。

9局下台鋼推出守護神林詩翔登板，替球隊守住勝利，台鋼在熱身賽拿下第6勝，戰績追上今天輸球的富邦悍將隊，兩隊熱身賽以並列第一作收。

潘傑楷 江承諺 布雷克

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