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謝國城盃少棒／陳恩宇延長賽穩守 屏東大平晉4強

中央社／ 台北25日電
115年謝國城盃少棒錦標賽賽持續展開，屏東大平國小25日與台中大仁國小鏖戰至延長賽第7局，大平終結者陳恩宇（圖）後援穩守，最終靠著對手再見暴投，大平就以4比3搶勝闖4強。中央社
115年謝國城盃少棒錦標賽賽持續展開，屏東大平國小25日與台中大仁國小鏖戰至延長賽第7局，大平終結者陳恩宇（圖）後援穩守，最終靠著對手再見暴投，大平就以4比3搶勝闖4強。中央社

謝國城盃少棒賽屏東大平今天與台中大仁鏖戰至延長賽第7局，屏東大平靠著再見暴投以4比3搶勝、晉級4強，終結者陳恩宇新練伸卡球當武器，扛住延長賽高張力、替球隊守住勝利。

115年謝國城盃少棒賽B組勝部冠軍戰，屏東大平1局下黃羿開轟、敲出3分砲幫助球隊取得領先，台中大仁2局上追回1分，4局上抓準屏東大平投手許昊接連暴投跑回2分、扳平比數。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第7局，屏東大平後援投手陳恩宇穩守不失分，7局下屏東大平靠著再見暴投跑回致勝分。陳恩宇今天後援投2局，被敲出2支安打，投出1次三振、無失分，拿下勝投。

屏東大平教練楊承諺表示，陳恩宇前陣子調整不是很理想，感覺少了一顆變化球，新練伸卡球約2週就可以在比賽中使用，場上屬於不會怯場的球員，敢表現、比賽經驗也比較多。

楊承諺給今天投手群表現「100分」，談起許昊接連暴投失分，楊承諺則表示，許昊壓力大時容易怯場，需要多給他鼓勵和自信。面對台中大仁的打線，楊承諺提到，少棒球員對於變化球的掌握度比較不好，配球上也有考慮進去。

陳恩宇賽後壓力釋放落淚，他表示延長賽壘上有人壓力很大，開心可以替球隊守住勝利，伸卡球摸索2週就在實戰中使用，今天使用比例高、收到不錯效果，過去也有投過延長賽，很喜歡擔任終結者的角色。

伸卡球 屏東

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