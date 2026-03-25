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謝國城盃少棒／台東紅葉林劭投打俱佳 總教練譽四拍子

中央社／ 台北25日電
115年謝國城盃少棒錦標賽持續進行，台東縣紅葉國小林劭（圖）投打俱佳，助隊以12比1、4局擊敗台北市福林國小，率先晉級4強。中央社
115年謝國城盃少棒錦標賽持續進行，台東縣紅葉國小林劭（圖）投打俱佳，助隊以12比1、4局擊敗台北市福林國小，率先晉級4強。中央社

謝國城盃少棒賽台東紅葉林劭投打俱佳，助球隊以12比1、4局擊敗北市福林，率先晉級4強。林劭是總教練方穎豐口中的「投打跑守四拍子好手」。林劭的舅舅是職棒球星林立。

115年謝國城盃少棒賽台東紅葉林劭今天擔任先發投手，投2局失1分拿下勝投，打擊方面單場2安貢獻4分打點，是球隊搶勝功臣。總教練方穎豐說，2局林劭的清壘安打非常關鍵，拉開比數也將氣勢拉到台東紅葉。

方穎豐透露，林劭本來就是球隊中很優質的投手，最拿手的是大曲球，球的尾勁很好，但去年10月金龍盃時手不舒服，有讓林劭休息、減少投球量，今天關鍵比賽先發登板，感覺得出來有點緊張。

方穎豐表示，林劭的運動能力很適合放在棒球，身體旋轉的瞬間爆發力很好，小學三年級時主動跑到球隊來說要打球，是「投打跑守四拍子好手」，球感好、瞬間爆發力好，練習也很認真。

林劭自評今天投球表現不錯，之前沒有投過台北市福林，今天球隊先得分，也讓士氣更好，教練團提醒，北市福林打者站位會比較裡面，要大膽投內角球。

被問起投、打、跑、守哪邊最有信心，林劭自評是打擊，國小階段已經敲出5轟，舅舅是中職樂天桃猿隊好手林立，林立有時候也會提醒他比賽時不要緊張；林劭的偶像是日職球星，欣賞周東佑京腳程快，萬波中正的打擊力量大、臂力好。

謝國城盃少棒／台東紅葉敲3轟 擊退北市福林晉4強

115年謝國城盃少棒錦標賽持續，台東縣紅葉國小（圖）25日與台北市福林國小交手，打線發揮，率先搶進4強。大會提供
115年謝國城盃少棒錦標賽持續，台東縣紅葉國小（圖）25日與台北市福林國小交手，打線發揮，率先搶進4強。大會提供

謝國城盃少棒賽台東紅葉國小今天與台北市福林國小交手，台東紅葉團隊3轟，打線發揮以12比1、4局搶勝，率先搶進4強。

115年謝國城盃少棒賽今天A組勝部冠軍戰台東紅葉與北市福林交手，台東紅葉1局上黃于安敲出陽春砲，北市福林1局下靠柯雷宸二壘打、靠著滾地球、暴投跑回追平分。

台東紅葉2局上再起攻勢，胡品浩敲出陽春砲、幫助球隊超前比數，1人出局後靠著接連安打、四死球保送拿下2分，林劭關鍵清壘二壘打，一棒送回3分、幫助球隊拉開領先差距，再靠著安打跑回團隊第8分。

台東紅葉3局攻下1分，4局上林劭二壘打再送回1分，林荿穠敲出團隊第3轟為2分砲，幫助球隊達提前結束比賽門檻。

台東紅葉率先搶下4強門票，總教練方穎豐表示，對手台北市福林的投手群在水準之上，配球邏輯也不好抓，會按照每名打者的特質調整，不僅是直球、變化球也可以搶好球數。

方穎豐表示，面對北市福林這樣的對手，有提醒球員，設定喜歡的球來就快點攻擊，今天有把握住對方投手不穩的狀況、攻下大局，但還是要稱讚北市福林是可敬的對手，即便落後，球員也沒有急躁。

台東紅葉本次盃賽目前為止有5名打者有開轟紀錄，方穎豐感謝教練團中的王俊文，把球員的打擊細節教得很好，打擊時手的延伸做得很好、球自然就更會飛。

台東紅葉林劭今天擔任先發投手，投2局失1分拿下勝投，打擊方面單場2安貢獻4分打點，是球隊搶勝功臣。

台東

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