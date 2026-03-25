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棒球／亞洲盃5人制27日開打 中華力拚重返榮耀

中央社／ 台北25日電
亞洲盃5人制棒球，中華隊出發。 中華棒協提供
亞洲盃5人制棒球，中華隊出發。 中華棒協提供

2026年亞洲盃公開組5人制棒球賽中華代表隊今天啟程赴香港備戰，此次由總教練馮韋國領軍。中華是首屆冠軍，上屆拿下亞軍，本屆力拚重返榮耀，比賽27日開打。

2026年第3屆亞洲盃公開組5人制棒球賽將於27日在香港開打，總計9支球隊參賽，預賽分3組進行，中華與沙烏地阿拉伯、越南同在C組，地主香港與韓國、孟加拉在A組，B組為日本、泰國、新加坡同在B組。

分組前2名晉級超級循環賽（Super Round），超級循環賽前4名球隊晉級決賽，冠軍預計3月31日出爐；亞洲盃前3名球隊將取得12月在波多黎各舉行的世界盃公開組5人制棒球賽門票。

中華隊此次由總教練馮韋國領軍，馮韋國是去年U18亞洲盃5人制、U18世界盃5人制棒球賽中華隊總教練，去年率隊在U18亞洲盃5人制棒球賽拿下亞軍、U18世界盃5人制棒球賽也奪下亞軍，為隊史最佳成績。

本屆亞洲盃公開組5人制棒球賽中華代表隊成員共10人，為宋米家、黃翔靖、陳炫辰、李承勳、凃昱豪、謝鈺瀅、鍾宜芸、徐婉瑄、陳巧琳和宋若綺；凃昱豪、李承勳、謝鈺瀅、鍾宜芸等人都有過公開組5人制棒球賽國家隊資歷。

中華隊首戰27日將與越南交手，28日與沙烏地阿拉伯碰頭，中華是2022年首屆冠軍，上屆2024年拿下亞軍，本屆力拚重返榮耀。

越南 國家隊 孟加拉

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